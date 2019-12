Swiss Re werde für ihre konsolidierte Konzernrechnung per 1. Januar 2024 den International Financial Reporting Standard (IFRS) einführen, teilte die Gruppe am Donnerstag in einem kurzen Communiqué mit.

Dies umfasse die Rechnungen der Muttergesellschaft Swiss Re AG und deren Töchter. Heute rapportieren die Swiss Re AG, die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (SRZ) und die Swiss Re Corporate Solutions AG (SRCS) gemäss den Grundsätzen von US-GAAP.

mk/jb

(AWP)