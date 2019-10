Swiss schickt zwölf C-Series-Flugzeugen wieder in Flugbetrieb

Bei der Fluggesellschaft Swiss sind nach der Stilllegung von 29 Flugzeugen vom Typ C-Series/A220 vom Vortag am Mittwochvormittag zwölf Maschinen wieder in den regulären Flugbetrieb zurückgekehrt. Weitere fünf Flugzeug sollen am Mittwochmittag folgen. Die Triebwerke waren gemäss einer Swiss-Mitteilung bei einer Inspektion in einwandfreiem Zustand.