In der Geschäftsleitung von Swiss kommt es zu einer Neubesetzung und zu einer Erweiterung. Tamur Goudarzi Pour wird Chief Commercial Officer und übernimmt zugleich die gruppenweite Verantwortung für den Bereich "Revenue Management und Distribution". Er folgt auf Markus Binkert, der per Januar 2019 zum Lufthansa-Hub in München wechselt, wo er neben seiner Funktion als CCO auch für das Marketing der Lufthansa Group verantwortlich zeichnen wird, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.