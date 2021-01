Swiss und SBB üben Schulterschluss zunächst bei Städtereisen

Derzeit verfolgen die beiden Gesellschaften etwa die Kombination beider Verkehrsmittel für Städtereisen. So könnte es Angebote geben, bei denen die Anreise mit dem Nachtzug gebucht werde und die Rückreise mit dem Flugzeug, sagte Weber.

SBB-Chef Vincent Ducrot hat diese Pläne in einem Gespräch mit CH Media bestätigt und dabei von "coopetition" gesprochen, wie es in dem Bericht weiter heisst. Auch der Leiter der Unternehmensentwicklung der Swiss, Christian Sigg, sagte laut "Schweiz am Sonntag" kürzlich, dass Swiss und Bahn nicht primär Konkurrenten seien, sondern sich ergänzen könnten. "Gerade auf Kurzstrecken müssen wir ein vernünftiges Angebot schaffen, das kombinierbar und einfach buchbar ist", so Sigg.

Wichtig sei, dass ein solches Angebot, das Wege mit dem Flugzeug und der Bahn beinhalte, auch in dieser Kombination buchbar sei und als Angebot aus einer Hand wahrgenommen werde. Eine Swiss-Sprecherin bestätigt dem Blatt auf Anfrage, die Airline stehe mit den SBB im engen Austausch, "um auf das steigende Kundenbedürfnis nach einer nahtlosen Kombinierbarkeit der verschiedenen Verkehrsmittel zu reagieren".

hr/

(AWP)