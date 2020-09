Swisscanto Immobilienfonds Swiss Commercial erhöht Kapital um 44,9 Mio Fr.

Die neuen Anteile konnten zum Ausgabepreis von 104,53 Franken pro Anteil bezogen werden, wobei zehn bisherige Anteile zum Bezug eines neuen Anteils berechtigten. Die Zeichnungsquote lag bei 100 Prozent.

Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 23. September 2020, es befinden sich neu 4'729'641 Anteile im Umlauf. Der Emissionserlös wird für die Finanzierung bestehender Verpflichtungen und zur Rückführung von Fremdkapital verwendet.

Der im Jahr 2010 lancierte und seit November 2015 an der SIX kotierte Fonds investiert in kommerzielle und gemischt genutzte Liegenschaften in allen Marktregionen der Schweiz.

cf/tp

(AWP)