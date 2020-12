Swisscom behält Zuger Kantonalbank bis 2026 als Kunden

Bereits seit sieben Jahren setze die Bank auf IT und Backoffice-Prozesse der Swisscom, teilte der Telekomkonzern am Mittwoch mit. So werde etwa die "Managed Platform" auf Basis der Finnova-Bankensoftware genutzt sowie deren Unterhalt.

Swisscom kümmere sich auch um den Versand von Unterlagen an Kunden wie beispielsweise Kontoauszüge, pflege die Valorendaten und wickle Backoffice-Prozesse im Bereich Zahlungsverkehr und Anlegen ab. Gleichzeitig werde das Staatsinstitut bei der Digitalisierung unterstützt.

ys/uh

(AWP)