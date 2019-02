Im Verwaltungsrat der Swisscom kommt es zu Veränderungen. Nachdem im vergangenen September Valérie Berset Bircher ihren Rückzug per Ende 2018 angekündigt hatte, tritt nun auch Catherine Mühlemann an der kommenden GV nicht zur Wiederwahl an. Sie habe die maximale Amtsdauer überschritten, teilte der Telekomkonzern am Donnerstag mit.