Swisscom erreicht Bandbreite von 50 Gbit auf einem Festnetzanschluss

Die Swisscom hat ausgelotet, welche Datengeschwindigkeiten auf einem Festnetzanschluss mit neuer Netzwerktechnologie möglich sind. In einer realen Netzumgebung sei dabei im Download eine Bandbreite von 50 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) und im Upload von 25 Gbit/s erreicht worden, heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag.