Swisscom kooperiert mit Intel und Secretarium bei sicherem Dokumenten-Versand

Swisscom arbeitet mit Intel und Secretarium an einer Lösung zum sicheren Austausch von Handelsdokumenten. Gemeinsam werde die Confidential Computing Plattform "Secure File Exchange" (SFX) entwickelt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dadurch sollen Unternehmen in der Lage sein, geschäftsrelevante Dokumente in der Cloud auszutauschen und Geschäftsprozesse zu beschleunigen.