Swisscom schlägt Michael Rechsteiner als neuen VR-Präsidenten vor

Der Amtsinhaber Hansueli Loosli tritt nach Erreichen der maximal vorgesehenen Amtsdauer von zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an, wie die Swisscom am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb. Der designierte neue VR-Präsident Michael Rechsteiner ist seit 2019 Mitglied des Gremiums. Aktuell leitet er als Europa-Chef das Gas-Power-Geschäft von General Electric.

Ebenfalls zu einem Wechsel kommt es an der Spitze der Finanzabteilung. Ab 1. März übernimmt Eugen Stermetz die Funktion des Finanzchefs. Der seit 2012 für Swisscom tätige Manager verfüge über sehr breite Erfahrung im Bereich Finanzen, schrieb die Swisscom. Der langjährige CFO Mario Rossi verlässt das Unternehmen und wird sich künftig auf Mandate in der Wirtschaft konzentrieren.

gab/jb

(AWP)