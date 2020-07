Swisscom-Tochter Fastweb plant angeblich Investment bei Telecom Italia

Fastweb werde seinen Anteil am Flash-Fiber-Joint Venture, das es mit TIM unterhält, in ein gemeinsames neues Unternehmen einbringen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters vor dem Wochenende unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Quellen.

Gemäss dem Analysten der ZKB würde sich die Swisscom, sofern die Meldung stimme, damit an der Konsolidierung in Italien im Bereich Festnetz beteiligen, wo Fastweb ausserhalb der Metropolen die Netze von Telecom Italien mitbenutze: "Damit würde Swisscom vom Zugang zu einem grösseren Netz mit regulierten Preisen profitieren, was die Zugangskosten auf dem Festnetz senken dürfte", so die Analysten der Kantonalbank.

Falls Fastweb wirklich ihr Joint Venture mit Telecom Italia (Flash Fiber) in das neue Gebilde einbringe, könnte die Höhe der Investition für Swisscom gleich null sein, heisst es weiter seitens der ZKB.

An der Börse lösen die noch nicht bestätigten News wenig Wirbel aus: Gegen 9.45 Uhr notieren die Swisscom-Titel knapp 0,4 Prozent höher bei 495,10 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI steht derweil mit 1,1 Prozent stärker im Plus.

