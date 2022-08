Swisscom trifft Vereinbarung zu Glasfasernetz mit Preisüberwacher

Bereits 2018 hatte der Preisüberwacher eine Untersuchung der Preise für die Überlassung einer Glasfaser im Swisscom FTTH-Netz ("Fiber to the home") für Telekomanbieter zur Erschliessung ihrer Endkunden eröffnet. Beim betroffenen Produkt ALO stelle die Swisscom "nur" das physikalische Netz, also unbeleuchtete Glasfasern, zur Verfügung, heisst es im Communiqué des Preisüberwachers vom Donnerstag. Weitere Infrastrukturen würden durch den jeweiligen Telekomanbieter bereitgestellt.

Die Swisscom habe den monatlichen Preis für das Produkt ALO mit Wirkung auf 1. Oktober 2020 bereits auf maximal 25,00 Franken gesenkt. Die einvernehmliche Regelung sei befristet und laufe am 30. September 2022 aus. Ab 1. Oktober sinkt der monatliche Preis nun weiter auf maximal 24,00 Franken. Und der einmalige Preis für die Neuschaltung einer ALO sinkt um 16 Prozent auf maximal 107,00 Franken.

kw/tv

(AWP)