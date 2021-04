Swisscom übernimmt JLS Digital von der Renaissance Anlagestiftung

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein Swisscom-Sprecher auf Anfrage. JLS sei die marktführende Digitalsignatur-, Mobile- und Webagentur. Die Kernkompetenzen von JLS lägen in der Konzeption, der Entwicklung und im Betrieb von digitalen Kundenerlebnissen und interaktiven Werbe- und Informationssystemen. So sei die Firma im Bereich Erweiterte Realität oder in der App-Entwicklung für die Vereinfachung von Interaktionen der Firmen mit ihren Kunden tätig.

Durch die Akquisition übernimmt die Swisscom um ein Team von über 90 Digitalexperten und ein Kundenportfolio mit 80 Unternehmen aus den Bereichen Banken, Detailhandel und Versicherungen. Die Kompetenzen von JLS Digital und der Swisscom-Tochtergesellschaft Open Web Technology würden sich in geografischer, branchenbezogener und fachlicher Sicht ergänzen, hiess es.

JLS Digital mit Standorten in Zürich, Bern und Luzern bleibe eine eigenständige Firma mit eigener Geschäftsleitung, die unverändert bleibe. Der Verwaltungsrat werde dagegen in den nächsten Wochen mit Swisscom-Vertretern neu besetzt, schrieb der Telekomkonzern.

jb/ra

(AWP)