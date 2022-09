Swissinfo und Schweizer Radio in Bern neu unter einem Dach

Wie die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Dienstag mitteilte, arbeiten die rund hundert Angestellten von Swissinfo seit Montag dieser Woche im Gebäude an der Berner Schwarztorstrasse. Das liegt im Stadtzentrum. Bisher waren sie am Sitz der SRG-Generaldirektion an der Berner Giacomettistrasse tätig, also im Osten der Bundesstadt.

Die Swissinfo-Redaktorinnen und -Redaktoren ziehen in Räumlichkeiten, in denen bisher Radioleute tätig waren, die nun in der sogenannten "Radio Hall" in Zürich arbeiten. Ende 2019 hatte die SRG bekanntgegeben, rund 70 Personen der Nachrichtenredaktion und von SRF 4 News arbeiteten künftig statt in Bern in Zürich.

An der Schwarztorstrasse in Bern verblieben künftig die Inland- und Auslandredaktion. Dort würden Magazin- und Hintergrundsendungen wie "Echo der Zeit" und "Rendez-vous" produziert. Schon damals kündigte die SRG an, die frei werdenden Flächen würden dereinst durch Swissinfo belegt.

(AWP)