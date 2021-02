Swissport ernennt Warwick Brady zum neuen CEO

Der ausgebildete Pilot Brady wird seinen neuen Job im Frühjahr 2021 antreten, teilte Swissport am Dienstag mit. Derzeit sei er noch als CEO für die Esken Limited tätig. Dieses britische Unternehmen war früher unter den Namen Stobart Group bekannt und ist in den Bereichen Infrastruktur, Luftfahrt und Energie in Grossbritannien und Irland tätig. Davor arbeitete er beinahe acht Jahre lang als COO für Easyjet.

Laut David Siegel, dem interimistischen VR-Präsidenten bis Müller für diese Aufgabe frei wird, ist Brady der "ideale" CEO für Swissport.

Erst kurz vor Weihnachten hatte Swissport eine dringend benötigte finanzielle Restrukturierung unter Dach und Fach gebracht. Neu gehört Swissport einer internationalen Investorengruppe. Sechs britische und amerikanische Private-Equity-Gesellschaften sprangen für die inzwischen insolvente HNA aus China in die Bresche. Die Transaktion war bereits im Sommer angekündigt worden.

cf/ra

(AWP)