Swissport Genf konnte sich nicht über Branchen-GAV einigen

Der Bodenabfertiger Swissport und seine Mitarbeitenden am Flughafen in Genf haben keine Einigung über einen Branchen-Gesamtarbeitsvertrag (GAV) erzielt. Nach mehreren Verhandlungsrunden im September und trotz einiger Annäherungen seien die Verhandlungen über den Branchen-GAV nicht erfolgreich verlaufen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.