Swissport hat in Brasilien einen Auftrag von Azul Linhas Aéreas Brasileiras an deren Heimbasis erhalten, dem Flughafen Viracopos in der Stadt Campinas. Die Zusammenarbeit umfasst Rampen-, Reinigungs- und Frachtdienste, wie die Flughafendienstleisterin am Dienstag mitteilte.