Swissport hat in Deutschland einen Grossauftrag von Eurowings an deren Heimbasis erhalten, am Flughafen Köln/Bonn. Die Zusammenarbeit umfasst die Passagierabfertigung und die Koordination der Flugzeugabfertigung und beginnt im Sommer dieses Jahres, wie die Flughafendienstleisterin und ehemalige Swissair-Tochter am Donnerstag mitteilte.