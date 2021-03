Swissport gewinnt Turkish Airlines Cargo als Kunden in Brüssel

Der Auftrag in Brüssel umfasse die Abfertigung für drei wöchentliche Frachtflüge sowie die Frachtabfertigung für den täglichen Passagierflug am Flughafen Brüssel, heisst es in einer Mitteilung von Swissport vom Mittwoch.

Der Flughafen Brüssel sei eine wichtige Station für Turkish Airlines, da die Fluggesellschaft ihr Netzwerk erweitern und sich im Frachtgeschäft vermehrt auf spezielle Produkte wie Pharmazeutika konzentrieren wolle, wird der Cargoleiter der Region Westeuropa von Turkish Airlines, Rasit Yilmaz, in der Mitteilung zitiert.

