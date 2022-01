Swissport kauft Aviation Ground Services auf Aruba

Aviation Ground Services wurde gemäss Mitteilung 1991 gegründet. Zum Kaufpreis machte Swissport keine Angaben. Mit dem Kauf baut Swissport seine Aktivitäten auf Aruba weiter aus. In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen in der Region bereits "bedeutend" gewachsen. 2021 übernahm Swissport die Bonaire Air Services und damit die Bodenabfertigung am Flamingo International Airport auf der ebenfalls zu den Niederlanden gehörenden Insel Bonaire.

Durch die Expansion in Aruba positioniere sich Swissport "als bevorzugten Anbieter von Bodenabfertigungsdienstleistungen auf den niederländischen Inseln unter dem Winde Aruba, Bonaire und Curaçao", heisst es in der Mitteilung weiter.

tv/cg

(AWP)