Die neuen Testeinrichtungen befinden sich den Angaben zufolge in den Abflug-Terminals zwei und fünf des Londoner Flughafens und sollen in erster Linie für Schnelltests an Hongkong-Reisenden genutzt werden. So könnten die Reisenden die dortigen Testanforderungen bereits vor dem Abflug erfüllen. Die sogenannten LAMP-Tests kosten 80 britische Pfund je Reisender und bis diese das Resultat erhalten dauere es rund eine Stunde.

mk/

(AWP)