Swissport verlängert Vertrag mit Hong Kong Airlines in Japan

Der Flughafendienstleister Swissport hat seinen Vertrag mit Hong Kong Airlines in Japan um drei Jahre verlängert. Die Zusammenarbeit bis 2025 umfasst laut einer Mitteilung vom Montag die japanischen Flughäfen Kansai bei Osaka und Narita in Tokio. In Swissport erbringt den Angaben nach bereits seit Juli 2016 Passagierdienstleistungen, Vorfeldabfertigungen, Kabinenreinigungen und Luftfrachtabfertigungen für Hong Kong Airlines an beiden Flughäfen.