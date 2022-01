Swissquote übernimmt Keytrade Bank Luxembourg

(Neu: Aussagen der Swissquote-Sprecherin) - Die Swissquote-Gruppe übernimmt die Keytrade Bank Luxembourg, die Online-Wertpapierhandel anbietet. Damit werde Swissquote zum klaren Marktführer im Bereich digitale Anlagedienstleistungen in Luxemburg, teilte das Geldhaus am Mittwoch in einem Communiqué mit.