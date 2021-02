Sygnum Bank sichert sich Kapital von japanischer Private-Equity-Firma

Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde konnte sich Sygnum laut eigenen Angaben in den letzten sechs Monaten Mittel in Höhe von rund 30 Millionen US-Dollar beschaffen. Mit der Beteiligung von SBI werde zudem die strategische Partnerschaft der beiden Firmen weiter ausgebaut, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die neuen Mittel sollen zum Ausbau der Kundenbasis von Sygnum, der Expansion in neue Märkte und der schnelleren Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen genutzt werden.

sta/cf

(AWP)