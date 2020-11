Der Duftstoffkonzern Symrise kauft zu. Man habe das Duftstoffgeschäft des US-Konzerns Sensient erworben, teilte der MDax -Konzern am Montag in Holzminden mit. Die Aktie verhielt sich zunächst unauffällig. Die Einheit habe 2019 einen Umsatz von rund 77 Millionen Euro gemacht, teilte Symrise weiter mit. Der Zukauf solle das Geschäft etwa in Europa und Lateinamerika vorantreiben./fba/men