Symrise startet mit Umsatzplus ins Jahr - Heimtiernahrung und Hygiene ziehen

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten 2021 im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf knapp 950 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Dabei wirkten allerdings Währungseffekte deutlich negativ: Aus eigener Kraft erzielte der Konzern ein Umsatzplus von 10,5 Prozent. Die durchschnittliche Erwartung von Analysten übertraf das MDax-Unternehmen.

Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram weiterhin ein organischen Umsatzwachstum um 5 bis 7 Prozent an. Über die Gewinnentwicklung wird das Unternehmen dann wieder bei der Vorlage der Halbjahreszahlen berichten./mis/stk

(AWP)