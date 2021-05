Syngenta bleibt an italienischer Sicit interessiert

Anhand der erhaltenen Due-Dilligence-Informationen werde nun geprüft, ob das freiwillige Übernahmeangebot fortgesetzt werde oder nicht, heisst es am Mittwoch in einem Communiqué des Basler Agrochemiekonzerns. Syngenta bleibe vom Potenzial einer Kombination aus Syngenta/Valagro und der Sicit Group überzeugt und hätte auch gerne Intesa als langfristigen Investor weiter an Bord. Man bleibe offen für Gespräche.

Syngenta hatte bereits in der Vorwoche sein Interesse bekundet und die Töchter Syngenta Crop Protection und Valagro hatten ein Angebot über 17,30 Euro pro Sicit-Aktie vorgelegt. Zudem wurde Hauptaktionär Intesa eine Aktionärsvereinbarung zur gemeinsamen Führung vorgeschlagen, falls Intesa als Investor im Unternehmen verbleiben will.

Intesa bekräftigte nun am Dienstag seine Verpflichtung gegenüber dem Übernahmeangebot von Circular Bidco, die vom Investmentfonds NB Renaissance Partners kontrolliert wird. Dieses ermögliche es Intesa, den eigenen Anteil an Sicit von 43,4 auf 50 Prozent zu erhöhen und alleiniger Partner von Sicit zu bleiben.

