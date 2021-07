Syngenta erhält grünes Licht für Börsengang in Shanghai

(Meldung mit Hintergrund ergänzt) - Der voraussichtlich weltweit grösste Börsengang in diesem Jahr hat eine wichtige Hürde genommen. Die chinesische Wertpapieraufsicht China Securities Regulatory Commission (CSRC) nahm den Antrag des Agrochemiekonzerns Syngenta Group für ein Listing am STAR Market der Börse Shanghai an, wie dem bei der Börse eingereichten Prospekt am Freitag zu entnehmen war.