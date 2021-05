Syngenta steigt in Übernahmekampf um italienische Sicit ein

Im vergangenen Monat hatte die Circular Bidco, die vom Investmentfonds NB Renaissance Partners kontrolliert wird, ein Übernahmeangebot für alle Sicit-Aktien in Höhe von 16 Euro je Titel abgegeben. Circular Bidco hat ein verbindliches Abkommen mit der Intesa Holding unterzeichnet. Darin verpflichtet sich Sicit-Hauptaktionärin Intesa (43,4 Prozent Anteil) dem Angebot zuzustimmen, wie Reuters schrieb.

Die Syngenta-Gruppe wäre bereit, der Intesa Holding, sollte sie sich entscheiden, als Investor im Unternehmen zu bleiben, eine Aktionärsvereinbarung zur gemeinsamen Führung anzubieten, hiess es weiter.

Syngenta bestätigte das Übernahmeangebot war auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: Die beiden Tochtergesellschaften Syngenta Crop Protection und Valagro hätten dem Sicit-Verwaltungsrat eine unverbindliche Interessensbekundung vorgelegt, erklärte ein Sprecher auf Anfrage.

Bei einer Übernahme von Sicit würde Syngenta weiter expandieren im Bereich biologische Pflanzenschutzmittel. Hier will die Gruppe vom stark wachsenden Markt profitieren, der sich in den nächsten vier Jahren verdoppeln soll. So hat Syngenta im vergangenen Jahr bereits das oben genannte italienische Biotechnologie-Unternehmen Valagro übernommen, das 2019 einen Umsatz von 175 Millionen Dollar erzielt hatte.

jb/

(AWP)