Syngenta übernimmt Agrargeschäft von ChemChina und Sinochem

Die chinesischen Staatskonzerne ChemChina und Sinochem legen ihre Agrargeschäfte in der neuen Holding Syngenta Group zusammen. Neben der heutigen Syngenta - der in Basel ansässigen ChemChina-Tochter - sollen auch die ChemChina-Anteile am Pflanzenschutzunternehmen Adama und das Agrargeschäft von Sinochem in die Gesellschaft übergehen.