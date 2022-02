Syz Capital übernimmt Mehrheit an SK Pharma

Die Beteiligung erfolgt den Angaben zufolge in Partnerschaft mit der Beteiligungsfirma Saturnus Capital. Ziel sei es, das Wachstum von SK Pharma weiter voranzutreiben. In den letzten drei Jahren wuchs das Unternehmen gemäss Mitteilung um jährlich 28 Prozent. Je ein Vertreter von Syz und Saturnus werden Einsitz in den Verwaltungsrat des Pharma-Logistiker nehmen.

Syz Capital ist Teil der Syz-Gruppe, zu der auch die Genfer Bank Syz gehört. Syz Capital eröffne Anlegern die Möglichkeit schwer zugängliche alternative Anlagen zu investieren, heisst es weiter.

jl/ra

(AWP)