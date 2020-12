Tabakkonzern BAT wird trotz Corona wieder etwas optimistischer

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) wird trotz der Covid-19-Pandemie wieder etwas optimistischer. Für 2020 erwartet BAT nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum am oberen Ende der zuvor angegebenen Spanne von ein bis drei Prozent, wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte. So habe sich der erwartete Gegenwind durch die Corona-Krise leicht reduziert, und der Rückgang der globalen Zigarettenproduktion dürfte etwas geringer ausfallen als angenommen.