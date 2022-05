Tabakkonzern Philip Morris will Swedish Match für 16 Milliarden Dollar kaufen

Der US-amerikanische Tabakkonzern Philip Morris International will sein Geschäft ausserhalb des klassischen Zigarettengeschäfts mit einer Milliardenübernahme in Schweden ausbauen. Nachdem der Bereich zuletzt bereits mit kleineren Übernahmen gestärkt worden war, soll jetzt der europäische Konkurrent Swedish Match für umgerechnet 16 Milliarden US-Dollar (rund 15 Mrd Euro) geschluckt werden, teilte Philipp Morris am Mittwoch in Stamford mit.