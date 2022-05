Das Technologieplattform-Unternehmen Talenthouse hat im ersten Quartal 2022 vorläufigen Zahlen zufolge den Umsatz und das Ergebnis gesteigert. Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft New Value und ist seit Ende März 2022 an der Schweizer Börse SIX kotiert.