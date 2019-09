Dieser wolle sich nach sechs Jahren in dieser Funktion beruflich verändern. Er habe in den vergangenen Jahren die Transformation von Tamedia unterstützt und wegweisende Projekte wie die Übernahme der Goldbach Group oder die Zentralisierung der Verlagsbereiche geleitet, so die Mitteilung.

Mönch arbeitet derzeit als Senior Projektleiter in der Unternehmensentwicklung von Tamedia.

yr/uh

(AWP)