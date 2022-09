Tamedia stellt Druckzentren unter eine zentrale Führung

Mosimann Tanner leitet heute das Druckzentrum in Zürich, teilte die zur TX Group gehörenden Tamedia am Mittwoch mit. Die Zusammenlegung der Geschäftsleitung wurde in dem Communiqué mit kürzeren Informations- und Entscheidungswegen begründet, zudem erhielten die Druckzentren so eine "zeitgemässe" Führungsstruktur.

Auch beim Verkauf der drei Druckzentren wird zentralisiert: Der bisherige Geschäftsführer des Druckzentrums Bern, Matthias Kobel, werde in Zukunft den Verkauf über alle drei Druckzentren leiten. Sylvain Cognard, der bisherige Geschäftsführer des Druckzentrums in Lausanne, verlässt das Unternehmen.

ra/jb

(AWP)