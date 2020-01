Tata will mit Elektro-SUV Massenmarkt erobern

Der indische Autobauer Tata Motors will den Elektroantrieb auf dem Heimatmarkt auch für grössere Autos populär machen. Die Firma präsentierte am Dienstag in der Millionenmetropole Mumbai einen Stadtgeländewagen (SUV), das Modell Nexon EV. Zugleich plane Tata ein Netz von Ladestationen und eine Recyclinganlage für alte Akkus, kündigte das Unternehmen an. Tata Motors hoffe so, Elektroautos in Indien zum Massenprodukt zu machen, sagte Geschäftsführer Günter Butschek. Die indischen Grossstädte leiden unter erheblicher Luftverschmutzung.