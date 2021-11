Teamviewer-Kurssturz sorgt für weitere Konsequenzen im Management

Der scharfe Kursabsturz beim Softwareanbeiter Teamviewer sorgt im oberen Führungszirkel für einen weiteren Abgang. Marketing-Chefin Lisa Agona, erst im April in den Vorstand bestellt, werde das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen wieder verlassen, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Göppingen anlässlich einer Investorenveranstaltung mit. Die Suche nach einem neuem Vorstandsmitglied mit Vertriebs- und Marketingfokus laufe weiter. Die Erweiterung des Führungsgremiums hatte Teamviewer bereits angekündigt, als der Abschied von Finanzchef Stefan Gaiser Mitte Oktober bekanntgegeben wurde, dessen 2022 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.