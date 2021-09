Tecan begibt für Übernahme neue Aktien im Wert von 357,5 Mio Fr.

Dies sei der erste Schritt zur teilweisen Refinanzierung der Übernahme der US-Firma Paramit, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Tecan hatte bereits bei Ankündigung der 1 Milliarde US-Dollar schweren Akquisition Ende Juni kommuniziert, den Kaufpreis durch einen Mix aus Cash, neuen Aktien und der Ausgabe von Anleihen zu bestreiten.

Die neuen Aktien, die rund 5,4 Prozent des derzeit ausgegebenen, registrierten Aktienkapitals entsprechen, wurden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital ausgegeben und mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Aktien sollen voraussichtlich am kommenden Dienstag (7.9.) an der Schweizer Börse SIX kotiert und zum Handel zugelassen werden. Zahlung und Abwicklung erfolgen ebenfalls dann.

Im Rahmen der Aktienplatzierung hat Tecan einer Ausgabe- und Verkaufssperrfrist von 180 Tagen nach der Kotierung der neuen Aktien zugestimmt.

ys/uh/jb

(AWP)