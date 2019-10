Tecan beruft Ralf Griebel in Geschäftsleitung

Bis dahin wird weiterhin der CEO der Gruppe, Achim von Leoprechting, die Division leiten. Von Leoprechting trat im Oktober 2013 als Mitglied der Konzernleitung bei und leitet seither die Division Partnering Business (OEM-Geschäft). Per Anfang April 2019 übernahm er zusätzlich die operative Gesamtleitung von Tecan von David Martyr, der nach sechseinhalb Jahren an der Spitze des Unternehmens in Pension ging.

Der Deutsche Griebel ist derzeit noch für die Stratec SA im deutschen Birkenfeld tätig.

Zu einer Wachablösung kommt es auch auf der Position des Finanzchefs. Der langjährige CFO Rudolf Eugster wird sich im nächsten Jahr aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen. Zu seiner Nachfolgerin wurde Tania Micki berufen, wie bereits vor zwei Monaten bekanntgegeben wurde.

cf/yr

(AWP)