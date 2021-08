Tecan schliesst Paramit-Übernahme ab

Der Laborausrüster Tecan hat die im Juni angekündigte Grossübernahme des US-Medizingeräte- und Instrumentenherstellers Paramit abgeschlossen. Von August an würden die Ergebnisse von Paramit in die konsolidierte Rechnung einfliessen, teilte Tecan am Montagabend mit. Tecan hat für Paramit einen Preis von 1 Milliarde US-Dollar bezahlt.