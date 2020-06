Technologie-Investor BCM will an die Frankfurter Börse

Der Frankfurter Technologie-Investor Brockhaus Capital Management (BCM) will trotz der Corona-Krise den Gang an die Börse wagen. Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Die Papiere will BCM im Zuge einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren loswerden. Zudem ist eine Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent vorgesehen. Das Geld will BCM in weitere Zukäufe etwa im Gesundheitswesen sowie in der Umwelt- und Medizintechnik stecken. Die bisherigen BCM-Eigner wollen den Angaben zufolge an ihren Anteilen festhalten.