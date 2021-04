Beim Technologiekonzern Bosch geht es weiter nach oben. Zwischen Januar und Ende März seien die Erlöse im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Gerlingen mit. Das Plus fällt auch deshalb so deutlich aus, weil die einsetzende Corona-Pandemie die Geschäfte im Startquartal 2020 stark belastet und den Umsatz runtergezogen hatten. Im Vergleich zum deswegen besser vergleichbaren ersten Quartal 2019 steht für dieses Jahr eine Umsatzsteigerung von 8,5 Prozent - wobei Bosch aus diesem Vergleichswert schon die Erlöse der Ende 2019 verkauften Verpackungssparte herausgerechnet hat.