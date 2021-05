Technologiekonzern Jenoptik startet mit Gewinn ins neue Jahr

Der Technologiekonzern Jenoptik ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Der Konzernumsatz legte in den ersten drei Monaten 2021 im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 176 Millionen Euro zu, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Jena bei der Vorlage von Quartalszahlen mitteilte. Zu den Erlösen steuerte vor allem das im vergangenen Jahr zugekaufte Unternehmen Trioptics bei.