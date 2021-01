Teledyne will US-Wärmebildkamera-Spezialisten Flir Systems kaufen

Der US-amerikanische Mischkonzern Teledyne will den Wärmebildkamera-Spezialisten Flir Systems kaufen. Voraussichtlich rund acht Milliarden US-Dollar will Teledyne für den Kauf in bar sowie in Aktien auf den Tisch legen, wie das Unternehmen am Montag in Thousand Oaks im US-Bundesstaat Kalifornien mitteilte.