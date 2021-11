Der spanische Telekommunikationsanbieter Telefonica hat im dritten Quartal hingelegt. Dabei halfen vor allem Veräusserungsgewinne etwa durch den Verkauf der Dachstandorte in Deutschland. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stieg das Betriebsergebnis (Oibda) um knapp 40 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Aus eigener Kraft wäre hingegen nur ein Zuwachs um 1,6 Prozent herausgekommen.