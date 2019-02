Telefonica verdient dank weniger Schulden mehr

Im laufenden Jahr will die Telefonica-Führung den Umsatz um etwa zwei Prozent steigern. Dabei sind Währungsschwankungen und andere Effekte herausgerechnet. Der operative Gewinn soll im gleichen Mass zulegen. Die Aktionäre können sich für 2019 bereits auf eine stabile Dividende von 40 Cent je Aktie einstellen.

Am Vorabend hatte Telefonica angekündigt, sich von ihrem Geschäft in drei Staaten Mittelamerikas zu trennen. Das Unternehmen verkauft seine Tochtergesellschaften in Costa Rica, Panama und Nicaragua für 1,65 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro) an den luxemburgischen Mobilfunkbetreiber Millicom./stw/mis

(AWP)