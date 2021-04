Telekom-Konzern BT Group in Gesprächen über Zukunft von TV-Sender BT Sport

Der britische Telekommunikationskonzern BT Group führt mit einer Reihe von Unternehmen Gespräche über die Zukunft seines strauchelnden Sport-Fernsehsenders. Das Unternehmen befinde sich in anfänglichen Besprechungen mit ausgewählten Partnern, teilte BT Group am Donnerstag in London mit. Ziel sei es, BT Sport zu stärken und den Bereich auf eine neue Wachstumsebene zu hieven. Die vertraulichen Gespräche dazu könnten aber auch noch scheitern.