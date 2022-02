Telekomkonzern Orange will operativ mehr verdienen - Nettogewinn 2021 abgesackt

Nach einem Jahr mit stabilem Betriebsergebnis will der französische Telekom-Anbieter Orange 2022 einen Zahn zulegen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung einschliesslich Leasingkosten (EbitdaAL) solle gegenüber dem Vorjahr um 2,5 bis 3 Prozent steigen, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Zudem wolle der Vorstand an einer Dividende in Höhe von 70 Euro-Cent je Aktie festhalten. Diese enthalte eine Zwischenausschüttung von 30 Cent im kommenden Dezember.