Temenos-Aktien von Übernahmegerüchten aus London angetrieben

(Wiederholung mit Schlusskurs) - Die Aktien von Temenos weisen dank spekulativen Käufen auch am Donnerstagnachmittag wieder steigende Kursnotierungen auf. Börsenbeobachter verweisen auf einen Bericht eines Londoner Portals für Börsengerüchte. Letzteres will in Erfahrung gebracht haben, dass die beiden Finanzinvestoren EQT und Thoma Bravo noch immer an einer Übernahme des Bankensoftwareherstellers aus Genf interessiert sind.